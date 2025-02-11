Вагенкнехт: Мерц откроет портал в ад, если решит поставить Taurus Украине

Решение поставить Украине крылатые ракеты Taurus «откроет портал в ад», если кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц примет его в случае прихода к власти. Об этом заявила председатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», кандидат в немецкие канцлеры Сара Вагенкнехт, сообщает РИА Новости.

«Вполне возможно, что господин Мерц на посту канцлера откроет портал в ад… Но этот ад — не приход к власти нового Гитлера, чего, к счастью, действительно не намечается. Этот ад –- война», — сказала она.

По ее словам, ад наступит, если Мерц, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер допустят, что немецкие солдаты будут участвовать в программировании крылатых ракет, которыми Украина будет бить вглубь России.

Ранее Вагенкнехт заявила, что главным условием завершения конфликта на Украине должно быть отсутствие военных США у границ России. По ее словам, необходимо как можно скорее достигнуть мирного соглашения, которое будет действительно стабильным.