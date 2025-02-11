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19:44, 11 февраля 2025Экономика

В российском регионе капремонт оставил жильцов дома без балконов и с дырявой крышей

В Кировской области капремонт оставил жильцов без балконов и с дырявой крышей
Виктория Клабукова

Кадр: страница «Народный фронт | Кировская область» во «ВКонтакте»

В поселке Суна по итогам капремонта жильцы дома остались без балконов, но с дырявой крышей. Об этом рассказали в отделении движения «Народный фронт» в Кировской области.

На последствия аварийно-восстановительных работ жалуются собственники дома на улице Большевиков. Балконы в трехэтажке были признаны аварийными в 2023 году и представляли угрозу безопасности жильцов. По решению районных властей в доме в срочном порядке был проведен капитальный ремонт, в ходе которого балконы временно демонтировали. Однако даже спустя полтора года конструкции так и не восстановили. Все это время собственники живут с балконной дверью, выходящей прямо на улицу.

Не повезло сельчанам и с ремонтом кровли. После ее демонтажа строители оставили лишь пленку, сквозь которую в квартиры стекает дождевая и талая вода. После капремонта на периодические затопления жалуются собственники квартир с третьего по первый этаж, водой заливает и подъезд. Из-за постоянной сырости в доме отслоились обои и разрослась черная плесень.

Несмотря на постоянные жалобы, конкретных сроков новых ремонтных работ жильцам не называют. Устав от бездействия чиновников, сельчане обратились с проблемой на прямую линию с президентом России. Помочь собственникам вызвались волонтеры. Общественники привлекли к делу прокуратуру и посоветовали жильцам провести независимую экспертизу для оценки ущерба.

В другом российском регионе, Воронежской области, из-за постоянных переносов капремонта начал тонуть жилой дом. Работы в здании после экспертизы выездной комиссии, которую ни один из жильцов не видел, отсрочили до 2040 года. Тем временем внешние стены и полы в нем насквозь промокли, а квартировладельцы вынуждены собственноручно сооружать водостоки на крыше.

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