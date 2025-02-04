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14:34, 4 февраля 2025Экономика

В российском регионе жилой дом начал тонуть из-за отложенного на 16 лет капремонта

В Воронежской области дом начал тонуть из-за отложенного на 16 лет капремонта
Виктория Клабукова

Кадр: страница «Народный фронт | Воронежская область» во «ВКонтакте»

В Воронежской области жилой дом начал тонуть в ожидании капремонта. Работы были отложены на 16 лет, сообщают в местном отделении движения «Народный фронт».

На состояние кровли жалуются жильцы трехэтажки на улице Пушкинской в поселке Высокий. Работы по капремонту должны были провести еще в 2024 году, однако выездной комиссией, которую в доме никто не видел, было принято решение перенести сроки до 2040-го. Тем временем перекрытия в здании пришли в полную негодность. Внешние стены и полы насквозь промокли, течь на крыше собственникам приходится ликвидировать самостоятельно — для этого им пришлось собственноручно соорудить водостоки.

Выдержат ли перекрытия до капремонта, жильцы сомневаются. Ситуацией заинтересовались общественники. Активисты движения обратились в Следственный комитет и прокуратуру.

Даже добившись капремонта, собственникам не всегда удается избавиться от коммунальных проблем. В некоторых случаях они только прибывают. Так, в Находке капитальный ремонт крыши обернулся потопом для трех домов. Сроки выплаты компенсаций подрядчик не называет.

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