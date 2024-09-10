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18:49, 10 сентября 2024Экономика

В российском городе капремонт крыши обернулся потопом в квартирах

В Находке капремонт крыш обернулся потопом для квартир в трех домах

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В Приморье капитальный ремонт кровли привел к потопам в квартирах. Подробности случившегося приводит агентство Nakhodka.Media.

На последствия ремонтных работ пожаловались жители трех домов в российской Находке. Во всех трех случаях подрядчиком выступила хабаровская организация «Импульс Строй». После капремонта крыши в домах стали протекать. Теперь из-за каждого дождя заливает не только верхние, но и нижние этажи. Натянутый строителями тент не справляется с потоками воды.

«Ничего не спасало, вода бежала отовсюду. Сейчас они что-то делают на крыше, но не известно, поменяется ли ситуация», — сетуют жильцы. В квартирах стоит запах сырости, отходят обои, кое-где образовалась плесень.

Сроки выплаты компенсаций страховщик «Импульс Строя» не называет — вопрос остается «на рассмотрении». За помощью собственники обратились в местные управляющие компании. Заказав независимую экспертизу для оценки ущерба, хозяева перенесли спор в суд. Прокуратура Находки внесла представление директору стройкомпании.

Ранее в Новосибирске, несмотря на постоянные протечки, капремонт дома перенесли на 10 лет. На коммунальные проблемы собственники пожаловались главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

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      Виктория Клабукова
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