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16:16, 11 февраля 2025Путешествия

Летевший в Казань пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Aviaincident: Летевший в Казань самолет Nordwind Airlines сел в Нижнекамске
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Летевший в Казань самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Кемерова Boeing 737-800 во вторник, 11 февраля. Экипаж решил следовать на незапланированный аэродром из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту столицы Татарстана.

В результате пассажирский лайнер благополучно приземлился в аэропорту Нижнекамска. Никто не пострадал.

Ранее направлявшийся из-за рубежа в Казань самолет авиакомпании FlyDubai резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел со следовавшим из Дубая Boeing 737-800 29 января.

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