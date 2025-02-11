Летевший в Казань пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Aviaincident: Летевший в Казань самолет Nordwind Airlines сел в Нижнекамске

Летевший в Казань самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Кемерова Boeing 737-800 во вторник, 11 февраля. Экипаж решил следовать на незапланированный аэродром из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту столицы Татарстана.

В результате пассажирский лайнер благополучно приземлился в аэропорту Нижнекамска. Никто не пострадал.

Ранее направлявшийся из-за рубежа в Казань самолет авиакомпании FlyDubai резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел со следовавшим из Дубая Boeing 737-800 29 января.