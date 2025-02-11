Лоза напомнил Шаляпину о библейских понятиях

Юрий Лоза раскритиковал Прохора Шаляпина за негативные высказывания о Дубцовой

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал шоумена Прохора Шаляпина за слова в адрес коллеги Ирины Дубцовой, которую тот назвал «сбитой летчицей», которая пишет «одноразовое фуфло». Об этом артист рассказал порталу «Абзац».

По словам Лозы, никто не имеет права критиковать другого человека. Он также процитировал библейскую фразу.

«Есть в православии понятие — не судите, да не судимы будете. Я вот никого не сужу. Шаляпин вообще не имеет права обсуждать кого-то, он ведь ни эксперт, не судья, не кто-то, к чьим словам нужно прислушиваться. Нет у него таких полномочий», — заявил Юрий.

Ранее стало известно, что певец Юрий Лоза раскритиковал вокальные данные Клавы Коки и вкус ее фанатов.