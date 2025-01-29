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15:32, 29 января 2025Культура

Юрий Лоза высказался о вокальных данных Клавы Коки

Певец Юрий Лоза раскритиковал вокальные данные Клавы Коки и вкус ее фанатов
Ольга Коровина

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не появился бы на одной сцене с коллегой Клавой Кокой, и удивился отсутствию вкуса у ее поклонников. Слова артиста передает Общественная служба новостей.

«Кока не умеет петь и не вытянет ни одну ноту из моих песен. Как ее слушают? У нее нет ни одного нормального хита, который можно дослушать, не находясь под наркозом или в запое», — считает автор шлягера «Плот».

Лоза убежден, что музыка исполнительницы не имеет ничего общего с настоящим творчеством. По его словам, популярность артистки обусловлена лишь современным трендом на безвкусицу.

«Я отправляю на радио много песен, но мне отказывают. Якобы аудитории это не интересно. Им подавай Клаву Коку и других молодых музыкантов», — объяснил он.

Ранее Юрий Лоза заявил о заговоре против него в российском шоу-бизнесе. По мнению певца, людям показывают артистов, которых они должны слушать, однако сам он в этом списке не в первых рядах.

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