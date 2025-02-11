Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из опорного пункта у Западного в Харьковской области

Во время продвижения у Двуречной российские военные выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из опорного пункта, находящегося на высотах у населенного пункта Западное Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Кроме того, по словам собеседника агентства, российским бойцам также удалось закрепиться в Фиголевке и продвинуться северо-восточнее Новомлынска.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о взятии под контроль города Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР. Согласно имеющейся информации, в боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.