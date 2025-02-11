Маск возмутился масштабами мошенничества в федеральных соцпрограммах США

Маск: Масштабы мошенничества в федеральных соцпрограммах США несоизмеримы

Масштабы мошенничества в федеральных социальных программах США несоизмеримы. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.

«На данный момент я на 100 процентов уверен, что масштабы мошенничества в федеральных соцпрограммах (...) превышают общую сумму всех отдельных частных случаев мошенничества, о которых вы когда-либо слышали», — написал он.

По словам американского предпринимателя, масштаб мошенничеств «даже близко несоизмерим».

Ранее Маск обвинил Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в трате 59 миллионов долларов на размещение нелегалов в «роскошных отелях». Он отметил, что DOGE выдвинет требование вернуть эти средства.