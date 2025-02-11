Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:59, 11 февраля 2025Мир

Маск возмутился масштабами мошенничества в федеральных соцпрограммах США

Маск: Масштабы мошенничества в федеральных соцпрограммах США несоизмеримы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Масштабы мошенничества в федеральных социальных программах США несоизмеримы. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.

«На данный момент я на 100 процентов уверен, что масштабы мошенничества в федеральных соцпрограммах (...) превышают общую сумму всех отдельных частных случаев мошенничества, о которых вы когда-либо слышали», — написал он.

По словам американского предпринимателя, масштаб мошенничеств «даже близко несоизмерим».

Ранее Маск обвинил Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в трате 59 миллионов долларов на размещение нелегалов в «роскошных отелях». Он отметил, что DOGE выдвинет требование вернуть эти средства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные сорвали масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область. Технику маскировали близ границы в загоне для скота

      Частный джет рокера врезался в другой самолет и попал на видео

      Россия начала переговоры по открытию гуманитарного коридора для жителей Курской области

      Врач забыл выключить камеру после конференции и занялся сексом на глазах у главы Дагестана

      Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

      Евросоюз пригрозил жестко ответить Трампу на его пошлины

      Автомобиль Духовного управления мусульман оштрафовали за значительное превышение скорости

      В российском регионе возбудили дело после стрельбы на трассе

      В российском регионе арестовали мужчину за расправу над женой и ее знакомым

      На Украине рассказали о строительстве укреплений на границе с Белоруссией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше