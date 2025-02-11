Bloomberg: Министр финансов США посетит Киев для обсуждения доступа к минералам

Министр финансов США Скот Бессент посетит Киев на этой неделе для обсуждения получения доступа Вашингтона к критическим минералам Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

«Бессент (...) совершит поездку в Киев через несколько дней после того, как президент заявил, что его администрация хочет заключить соглашение с Украиной о доступе к ресурсам в обмен на помощь в ее защите», — говорится в публикации.

Уточняется, что глава американского Минфина станет первым членом кабинета президента США Дональда Трампа, который посетит Украину.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что планирует встретиться с «серьезными людьми» из администрации Трампа перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

Ранее член Палаты представителей от штата Южная Каролина, республиканец Джо Уилсон внес на обсуждение в Конгресс США законопроект о предоставлении Украине новой военной помощи. Документ предполагает расширение полномочий Трампа в способности заключать соглашения с украинскими властями о предоставлении Киеву военной помощи на условиях ее обязательной компенсации в будущем.