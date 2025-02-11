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16:35, 11 февраля 2025Мир

В Конгрессе США захотели предоставить новую военную помощь Украине

Сенатор-республиканец Уилсон внес законопроект о ленд-лизе Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Джо Уилсон

Джо Уилсон. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia

Сенатор-республиканец Джо Уилсон внес на обсуждение в Конгресс США законопроект о предоставлении Украине новой военной помощи. С текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

Документ предполагает расширение полномочий президента США Дональда Трампа в способности заключать соглашения с украинскими властями о предоставлении Киеву военной помощи на условиях ее обязательной компенсации в будущем.

Ранее Трамп заявил, что украинские власти обязаны дать гарантии безопасности вложенных в нее американских средств, поскольку Украина рискует «в какой-то день» стать частью России.

Республиканец подчеркнул, что хочет «вернуть назад» вложенные в Украину деньги. Он указал на то, что Вашингтон потратил на Киев 300–350 миллиардов долларов, в то время как Европа — «всего лишь 100 миллиардов». При этом глава Белого дома ушел от ответа на вопрос о том, продолжают ли США поставлять оружие Украине.

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