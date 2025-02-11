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15:39, 11 февраля 2025Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Харьковской области

МО России опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Операторы FPV-дронов Российской армии подорвали три единицы техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры уничтожения украинской бронетехники показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«Операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили три единицы бронетехники ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

На опубликованных кадрах видно прямое попадание российских дронов по украинской бронетехники. После этого происходит детонация боекомплекта и начинается сильный пожар. Как объяснили в Минобороны, под удар российских дронов попали две боевые машины пехоты (БМП) и американский бронетранспортер М113.

Ранее Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) показала видео, на котором запечатлено уничтожение самоходной артиллерийской установки (САУ) ВСУ. Отмечается, что удар по ней был нанесен при помощи 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б».

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