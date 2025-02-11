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07:34, 11 февраля 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло у берегов Греции

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Adonis Skordilis / Reuters

У берегов Греции произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмособытие зафиксировали во вторник, 11 февраля, в 00:37 по местному времени (10 февраля в 23:37 мск). Магнитуда подземных толчков достигала 5,0.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 153 километров к северу от города Ираклион на острове Крит — там проживает 137 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 километров. Информации о пострадавших и инфраструктурных разрушениях не поступало.

Ранее в Турции предупредили об угрозе цунами после землетрясений в акватории Эгейского моря. Мобильную сирену установили в Айдине, Мугле и Измире. Помимо этого, ведомство усилило координацию между подразделениями экстренного реагирования.

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