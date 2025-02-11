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04:09, 11 февраля 2025Экономика

В Турции предупредили об угрозе цунами после землетрясений

AFAD: Турции угрожают цунами на фоне землетрясений в Эгейском море
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясение в Турции

Фото: Matt Paul Catalano / Unsplash

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о возможных последствиях для Турции землетрясений в акватории Эгейского моря, в некоторых регионах установлена мобильная сирена. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«В Эгейском море наблюдаются постоянные подземные толчки. В результате активности в виде землетрясения в Эгейском море последствия таких событий, как возможное сильное землетрясение, цунами или извержение вулкана, могут достичь Турции», — предупредили в AFAD.

Отмечается, что мобильная сирена была установлена в Айдине, Мугле и Измире. Помимо этого, ведомство усилило координацию между подразделениями экстренного реагирования.

Ранее в Индонезии произошло мощное землетрясение. Так, магнитуда подземных толчков достигла 6,2. Данные о пострадавших и инфраструктурных разрушениях не поступали.

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