В Турции предупредили об угрозе цунами после землетрясений

AFAD: Турции угрожают цунами на фоне землетрясений в Эгейском море

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о возможных последствиях для Турции землетрясений в акватории Эгейского моря, в некоторых регионах установлена мобильная сирена. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«В Эгейском море наблюдаются постоянные подземные толчки. В результате активности в виде землетрясения в Эгейском море последствия таких событий, как возможное сильное землетрясение, цунами или извержение вулкана, могут достичь Турции», — предупредили в AFAD.

Отмечается, что мобильная сирена была установлена в Айдине, Мугле и Измире. Помимо этого, ведомство усилило координацию между подразделениями экстренного реагирования.

Ранее в Индонезии произошло мощное землетрясение. Так, магнитуда подземных толчков достигла 6,2. Данные о пострадавших и инфраструктурных разрушениях не поступали.