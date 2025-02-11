Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:02, 11 февраля 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в Марокко

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Марокко
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Youssef Boudlal / Reuters

В Марокко произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает агентство Maghreb Arabe Press со ссылкой на Национальный институт геофизики.

Сейсмособытие зафиксировали в понедельник, 10 февраля, в 22:48 по местному времени (11 февраля, 00:48 мск). По оценкам марокканских специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 5,2. По данным геологической службы США (USGS), мощность землетрясения была на уровне 5,1 балла.

Эпицентр сейсмособытия располагался в коммуне Бричка, а эпицентр залегал на глубине 20 километров. В результате землетрясения никто из жителей не пострадал, инфраструктурных разрушений также не случилось.

Ранее мощное землетрясение произошло у берегов Греции, магнитуда подземных толчков достигала 5,0. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 153 километров к северу от города Ираклион на острове Крит — там проживает 137 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Может когда-нибудь стать Россией». Трамп заявил о ходе мирного урегулирования конфликта на Украине

      Прокуратура взыскала с экс-российского полицейского и его жены подозрительные накопления

      Владельца затонувшего танкера Koala обязали за три месяца убрать судно из Усть-Луги

      На российском заводе по производству газировки прогремел взрыв

      Мужчина обвинил P.Diddy в изнасиловании

      Мощное землетрясение произошло в Марокко

      Россиянам назвали два ранних признака проблем с сердцем

      Женщина с двумя влагалищами пожаловалась на главный минус своей особенности

      Момент уничтожения беспилотника над Саратовской областью попал на видео

      Иностранный футболист рассказал об опасениях родственников из-за его переезда в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше