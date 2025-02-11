МТС рассказала о запуске связи и интернета в новом ледовом дворце в Москве

МТС провела связь и интернет в ледовом дворце в Хорошево-Мневниках

МТС обеспечила ледовый дворец в Мневниковской пойме в Москве, открывшийся 30 января, комплексной инфраструктурой связи.

Трехэтажное здание ледового дворца с двумя аренами (тренировочной и основной) занимает площадь более 20 тысяч квадратных метров, трибуны вмещают свыше 2 тысяч зрителей. Здание оснащено оборудованием для видеотрансляции соревнований с возможностью подключения прямого эфира.

МТС развернула на территории ледового дворца внутреннюю антенно-фидерную сеть, подключенную к собственным магистральным волоконно-оптическим линиям. На разных уровнях здания размещено порядка 90 антенн. Абоненты МТС могут пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости до 300 мегабит в секунду, а также и звонить с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет).

Для организации работы сотрудников арены МТС проложила оптоволоконные линии связи. На арене также организована бесплатная публичная Wi-Fi-сеть.

«Ледовый дворец в Мневниковской пойме – новый современный объект массового спорта в Москве. Здесь мы развернули комплексную современную телеком-инфраструктуру, которая обеспечила качественную работу интернет-сервисов и голосовой связи с различных устройств сразу же с начала работы новой ледовой арены», – прокомментировал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.