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10:40, 11 февраля 2025Экономика

МТС рассказала о запуске связи и интернета в новом ледовом дворце в Москве

МТС провела связь и интернет в ледовом дворце в Хорошево-Мневниках
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

МТС обеспечила ледовый дворец в Мневниковской пойме в Москве, открывшийся 30 января, комплексной инфраструктурой связи.

Трехэтажное здание ледового дворца с двумя аренами (тренировочной и основной) занимает площадь более 20 тысяч квадратных метров, трибуны вмещают свыше 2 тысяч зрителей. Здание оснащено оборудованием для видеотрансляции соревнований с возможностью подключения прямого эфира.

МТС развернула на территории ледового дворца внутреннюю антенно-фидерную сеть, подключенную к собственным магистральным волоконно-оптическим линиям. На разных уровнях здания размещено порядка 90 антенн. Абоненты МТС могут пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости до 300 мегабит в секунду, а также и звонить с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет).

Для организации работы сотрудников арены МТС проложила оптоволоконные линии связи. На арене также организована бесплатная публичная Wi-Fi-сеть.

«Ледовый дворец в Мневниковской пойме – новый современный объект массового спорта в Москве. Здесь мы развернули комплексную современную телеком-инфраструктуру, которая обеспечила качественную работу интернет-сервисов и голосовой связи с различных устройств сразу же с начала работы новой ледовой арены», – прокомментировал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

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