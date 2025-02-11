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15:47, 11 февраля 2025Путешествия

Мужчина с судимостью перелез через забор и проник на территорию российского аэропорта

Житель Дагестана перелез через забор и проник на территорию аэропорта Сургута
Алина Черненко

Фото: Александр Онопа / Коммерсантъ

Россиянин перелез через забор и нелегально проник на территорию аэропорта Сургута. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что вечером в понедельник, 10 февраля, сотрудники охраны при обходе территории воздушной гавани заметили подозрительного мужчину и задержали его. Нарушителем оказался 26-летний житель села Куппа в Дагестане Магомед М., который ранее был судим за растрату.

Мотивы россиянина пока не установлены. Запрещенных предметов на территории аэропорта полицейские не обнаружили. В отношении Магомеда составили административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Судьбу мужчины решит Сургутский городской суд.

В апреле 2024 года 31-летний москвич проник в пустой самолет в аэропорту Сочи и грозился его сжечь. Охрана задержала возмутителя спокойствия и передала его полицейским.

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