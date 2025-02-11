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14:57, 11 февраля 2025Силовые структуры

МВД раскрыло число незаконно находящихся на территории России иностранцев

МВД: В России незаконно находятся более 95 тысяч иностранцев
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

С момента запуска реестра контролируемых лиц МВД России проведено около 700 тысяч проверок в отношении иностранных граждан. Такое число «Ленте.ру» раскрыли в Главном управлении по вопросам миграции ведомства.

Из указанного количества больше 95,6 тысяч человек находятся на территории РФ незаконно.

Ранее в МВД России разъяснили десять случаев, когда иностранцев будут включать в реестр контролируемых лиц. В частности, в него попадают лица, у которых истек срок временного пребывания или разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента, разрешения на работу или трудового договора.

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