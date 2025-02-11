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05:47, 11 февраля 2025Культура

На лидера группы «Ногу свело!» составили протокол

На музыканта Покровского составили протокол за отсутствие маркировки иноагента
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом) привлекли к административной ответственности из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях. С материалами дела ознакомился ТАСС.

«Привлечь Покровского Максима Сергеевича 17 июня 1968 года рождения к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом)», — отмечается в протоколе.

Музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Уточняется, что Покровский впервые привлекается к ответственности из-за отсутствия маркировки иностранного агента.

Ранее Верховный суд отказался рассматривать жалобу Покровского, в которой музыкант требовал исключить его из реестра.

Лидера группы «Ногу свело!» внесли в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным Минюста, он открыто выступал в поддержку Украины, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и принимал участие в сборе средств в поддержку Киева.

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