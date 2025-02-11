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15:22, 11 февраля 2025Путешествия

На радаре самолета с россиянами на борту появилось множество неопознанных меток

Aviaincident: На радаре самолета Red Wings появились 10 неопознанных меток
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На радаре самолета российской авиакомпании Red Wings появилось множество неопознанных меток. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 10 февраля на борту летевшего из Самары в Новосибирск пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100. Во время полета экипаж доложил о большом количестве меток (8-10) на приборе ТКАС.

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Отмечается, что на экране индикатора воздушной обстановки (ИВО) метки отсутствовали. Командир воздушного судна решил продолжить рейс, поскольку угрозы его безопасности не было.

Сигналы срочности и бедствия пилоты не объявляли. В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее пилоты авиакомпании «Россия» увидели фантомные метки на радаре во время полета. Они появились на приборах Sukhoi Superjet 100 на высоте 9,7 тысячи метров.

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