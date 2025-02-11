На Украине сообщили о повреждении объекта газодобычи

ДТЭК: Объект газодобычи в Полтавской области был поврежден

Объект газодобычи был поврежден в Полтавской области. Об этом сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Сегодня во время утренней ракетной атаки произошло попадание в объект газодобычи ДТЭК на Полтавщине», — указано в сообщении.

Отмечается, что объект не работает, проводится оценка повреждений.

Ранее стало известно, что несколько районов Харьковской области Украины были обесточены после взрывов. Издание «Страна.ua» сообщило о повреждении трансформаторов линий электропередач (ЛЭП) в регионе.