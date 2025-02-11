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08:43, 11 февраля 2025Бывший СССР

Ряд районов Харьковской области оказались обесточены после взрывов

«Страна»: Несколько районов Харьковской области обесточены после взрывов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Несколько районов Харьковской области Украины обесточены после взрывов. Об этом пишет «Страна» в своем Telegram.

Издание сообщает о повреждении трансформаторов линий электропередач (ЛЭП) в регионе. Также известно об отсутствии электричества в нескольких районах области.

В городе Мерефа слышны более десятка взрывов, сообщает «Страна». О других подробностях не сообщается.

Ранее на Украине глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что в стране были введены экстренные отключения света. «С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — заявил чиновник.

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