Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:29, 11 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о неизбежной депопуляции

Демограф Либанова: Возвращение всех беженцев не спасет Украину от депопуляции
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украину не спасет от депопуляции даже возвращение в страну всех беженцев. Об этом заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова, передает агентство УНИАН.

«Очень мало рождается в последние годы. Потенциал демографического роста полностью исчерпан, и, если мы хотим увеличивать численность населения, возможность только одна — привлечение мигрантов из других стран», — отметила демограф.

При этом Либанова выразила мнение, что население Украины не готово принять большое количество иммигрантов. Причиной этого, по ее словам, могут стать культурные различия. Демограф объяснила, что украинцы «не настолько толерантны», как жители других стран Европы.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу назвал главные причины безвозвратного бегства украинцев из страны. По его словам, ими стали закрытые границы и «позорная бусификация».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Компромисс может быть болезненным». Кличко заявил, что конфликт на Украине завершится через два месяца. Чем он может закончиться?

      Подрыв саперами французской крылатой ракеты в российском регионе сняли на видео

      Российского чемпиона легкоатлета осудили на 3,5 года за кражи и грабежи

      Муж Бейонсе появился на публике с часами за 336 миллионов рублей

      Россия и Турция нашли креативный способ обойти санкции

      В российском регионе задержали школьника за подготовку нападения на школу

      Зеленский прокомментировал идею размещения европейских миротворцев

      Зеленский раскритиковал идею Трампа о гарантиях безопасности для Украины

      Стали известны первые участники конкурса «Интервидение»

      Зеленский допустил встречу с Трампом после Мюнхенской конференции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше