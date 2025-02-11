На Украине заявили о неизбежной депопуляции

Демограф Либанова: Возвращение всех беженцев не спасет Украину от депопуляции

Украину не спасет от депопуляции даже возвращение в страну всех беженцев. Об этом заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова, передает агентство УНИАН.

«Очень мало рождается в последние годы. Потенциал демографического роста полностью исчерпан, и, если мы хотим увеличивать численность населения, возможность только одна — привлечение мигрантов из других стран», — отметила демограф.

При этом Либанова выразила мнение, что население Украины не готово принять большое количество иммигрантов. Причиной этого, по ее словам, могут стать культурные различия. Демограф объяснила, что украинцы «не настолько толерантны», как жители других стран Европы.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу назвал главные причины безвозвратного бегства украинцев из страны. По его словам, ими стали закрытые границы и «позорная бусификация».