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10:18, 11 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры после утренней атаки

Глава Минэнерго Украины Галущенко: После утренней атаки поврежден газопровод
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Mstyslav Chernov / AP

В результате утренней ракетной атаки в Днепропетровской и Полтавской областях Украины поврежден газопровод. О нарушении работы энергетической инфраструктуры сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

«Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью [совершена атака] на газовую инфраструктуру», — говорится в публикации главы Минэнерго.

Министр не привел подробностей о возникших в результате атаки повреждениях, однако о нарушении работы газовой энергетической инфраструктуры позднее сообщили местные власти.

Ранее Галущенко анонсировал экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки. Тогда он отмечал, что по состоянию на утро энергообъекты остаются под угрозой новых атак.

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