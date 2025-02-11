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10:46, 11 февраля 2025Бывший СССР

«Нафтогаз» заявил об ударе по производственным мощностям компании

В «Нафтогазе» заявили об ударе по производственным мощностям компании
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leo Correa / AP

Украинская государственная компания «Нафтогаз» заявила об ударе по производственным мощностям компании. Об этом сообщили ее представители в Telegram.

По их информации, повреждения получили производственные мощности в Полтавской области. О пострадавших людях не сообщается.

Компания заявила, что принимает меры стабилизации газоснабжения региона. Других подробностей не сообщается.

Ранее сообщалось, что результате ракетной атаки в Днепропетровской и Полтавской областях Украины поврежден газопровод. «Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью [совершена атака] на газовую инфраструктуру», — заявил чиновник.

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