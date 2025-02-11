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16:27, 11 февраля 2025Экономика

Названы преимущества покупки жилья в рассрочку

Эксперт Сырцов: При рассрочке риски меньше, чем при ипотеке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Приобретая квартиру в рассрочку, покупатель рискует меньше, чем при оформлении ипотеки. Об этом заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, передают «Известия».

По его словам, одним из главных преимуществ рассрочки является отсутствие процентов. Это дает покупателю возможность приобрести ликвидный актив, который будет не сложно перепродать без финансовых потерь.

Кроме того, финансовые обязательства, лежащие на клиентах в рамках рассрочек, недолговечны. Часто собственнику удается оформить ипотеку на остаток платежей через пару лет. По прогнозам Центробанка, к этому времени ключевая ставка снизится. Если же покупатель станет банкротом, застройщик полностью вернет ему стоимость квартиры, чего не происходит при покупке жилья в ипотеку.

Ранее Сырцов предупредил, что массовое приобретение квартир в новостройках в рассрочку может обернуться дефолтами, так как такие сделки не контролируют банки и финансовые регуляторы.

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