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18:03, 10 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о рисках при одном способе покупки квартир

Риелтор Сырцов: Массовое приобретение квартир в рассрочку грозит рынку дефолтами
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Массовое приобретение квартир в новостройках в рассрочку грозит рынку дефолтами. Об этом предупредил управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишет РИА Новости.

Специалист пояснил, что такие сделки не контролируют банки и финансовые регуляторы — по сути это свободная договоренность продавца и покупателя недвижимости. «В случае резкого ухудшения экономической ситуации многие покупатели окажутся неспособными платить. Застройщики также получают риски, кредитуя за свой счет покупателей жилья. Девелоперы фактически занимаются непрофильным бизнесом», — отметил Сырцов.

Риелтор напомнил, что рассрочка в силу платежей, заметно превышающих ипотечные, доступна только для россиян с высоким доходом. При этом не все покупатели могут адекватно оценить свою способность справиться с финансовой нагрузкой, уточнил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов «А101» Рустам Азизов.

«К тому же многие из тех, кто приобретает жилье по данной схеме, рассчитывают, что в ближайшие год-два ключевая ставка ЦБ значительно уменьшится, и они сумеют переключиться на подешевевшую вслед за этим ипотеку. Но на самом деле нет никаких гарантий, что Центробанк действительно снизит ставку в обозримом будущем — а значит, такие клиенты окажутся в довольно сложной ситуации», — добавил эксперт.

Ранее в ЦБ среди рисков покупки новостроек в рассрочку назвали непрозрачность правил продажи лота, а также ухудшение экономики проектов, кредитные риски для застройщиков по причине «более низкой наполняемости» счетов эскроу и скрытый рост долговой нагрузки.

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