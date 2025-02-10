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09:36, 10 февраля 2025Экономика

ЦБ увидел риск дефолтов для граждан при покупке жилья в рассрочку

ЦБ: покупка жилья в рассрочку может обернуться для россиян дефолтами
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Покупка жилья в рассрочку, набирающая популярность в стране, может обернуться для россиян дефолтами. Об этом заявил представитель Центрального банка (ЦБ), пишет РБК.

Среди рисков при приобретении недвижимости в рассрочку регулятор назвал непрозрачность правил продажи лота, а также ухудшение экономики проектов, кредитные риски для застройщиков по причине «более низкой наполняемости» счетов эскроу и скрытый рост долговой нагрузки. Поскольку задолженность гражданина перед застройщиком не передается в бюро кредитных историй, это способно привести к неверной оценке долговой нагрузки человека и даже его дефолту при выдаче займов, пояснили в ЦБ. Представитель регулятора отметил, что Центробанк рассматривает вопросы о регулировании продаж жилья в рассрочку, чтобы ограничить риски, связанные с долговой нагрузкой граждан, и добиться понятности и прозрачности условий рассрочки для покупателя — например, исключить скрытые переплаты и комиссии.

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Часть опрошенных РБК экспертов указала на риски образования «пузыря рассрочек» на рынке недвижимости из-за лояльных условий, предлагаемых застройщиками, однако другие не увидели основания для подобного явления. В «Ипотечном бюро» рассказали, что в офисах продаж «пользуются финансовой безграмотностью» россиян и заверяют, что через некоторое время после оформления рассрочки, когда снизится ключевая ставка, те смогут перейти на ипотеку. Между тем, считает представитель платформы для застройщиков «ДВИЖ», гарантий тому, что покупателям удастся перейти с рассрочки на кредит, нет, поскольку у девелоперов нет банковских инструментов оценки платежеспособности клиентов.

Ранее в феврале стало известно, что россияне стали массово приобретать жилье в рассрочку. Так, по словам управляющего партнера девелоперской компании Айгуль Юсуповой, в этом году доля таких программ на рынке достигла 64 процентов, тогда как обычные кредиты на жилье занимают примерно три процента.

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