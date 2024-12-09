Раскрыты три минуса покупки квартир в рассрочку

Сенатор Епифанова: при покупке жилья в рассрочку нужно быстро внести всю сумму

У покупки квартир в рассрочку есть три минуса, которые осложнят жизнь новому владельцу. Недостатки такой схемы приобретения недвижимости раскрыла сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова, пишет «Газета.ru».

Первый минус рассрочки — необходимость очень быстро внести всю стоимость жилья. Как правило, на это дают год или два, отметила эксперт. «Во-вторых, у многих застройщиков нет скидок на квартиры с рассрочкой. В-третьих, за просрочку платежа предусматривается штраф», — добавила Епифанова.

Сенатор рассказала и о плюсах рассрочки. Главный из них — фиксированная цена на квартиру, благодаря чему покупатель не переплачивает банку. По словам Епифановой, даже рассрочка с процентной ставкой будет выгоднее ипотеки из-за короткого периода выплат и более мягких требований к заемщику.

Еще одной альтернативой ипотеке может стать лизинг. Однако эксперты подозревают, что схема аренды жилья с последующей продажей рискует не понравиться Центробанку — тогда ее придется оперативно свернуть.