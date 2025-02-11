Один из аккаунтов RT заблокировали в соцсети X

Аккаунт RT India заблокировали в соцсети X после репортажа об истребителе Су-57

Один из аккаунтов медиахолдинга Russia Today (RT) заблокировали в соцсети X после публикации репортажа об участии российского истребителя в выставке Aero India. Об этом говорится в сообщении RT.

Речь идет об аккаунте RT India. Как пояснили в администрации соцсети, доступ к странице был ограничен из-за того, что ее владелец якобы выдавал себя за другое лицо. «Искренне надеемся, что это досадная ошибка, которая будет исправлена, а не пример той предвзятости и цензуры», — прокомментировали блокировку в RT. Там также напомнили, что владелец X Илон Маск позиционировал сервис как площадку для свободного выражения мнений.

Отмечается, что перед этим на странице RT India был опубликован репортаж, в ходе которого корреспондент Рунжун Шарма вблизи показал российский истребитель Су-57, представленный на выставке Aero India. В RT уточнили, что сюжет набрал сотни тысяч лайков и просмотров.

Ранее стало известно, что Telegram-канал РИА Новости заблокировали в нескольких европейских странах. Отмечалось, что он стал недоступен в Польше, Бельгии, Италии и других государствах из-за того, что нарушал местные законы.