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18:00, 11 февраля 2025Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Москвы самолета попытались ослепить лазером в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Тюмень Boeing 737–800. Во время полета экипаж доложил о попытке ослепления лазером зеленого цвета со стороны города Екатеринбург.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Сигнал бедствия и срочности в связи со случившимся не объявлялся. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее в самолете «Уральских авиалиний» отказал GPS незадолго до посадки. Инцидент произошел на борту следовавшего из Москвы в Иркутск Airbus A320 5 февраля.

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