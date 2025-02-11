Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Москвы самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Тюмень Boeing 737–800. Во время полета экипаж доложил о попытке ослепления лазером зеленого цвета со стороны города Екатеринбург.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Сигнал бедствия и срочности в связи со случившимся не объявлялся. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее в самолете «Уральских авиалиний» отказал GPS незадолго до посадки. Инцидент произошел на борту следовавшего из Москвы в Иркутск Airbus A320 5 февраля.

