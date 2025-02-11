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19:57, 11 февраля 2025Бывший СССР

Премьер Грузии отверг отложение проведения местных выборов

Премьер Кобахидзе: Грузия не допустит отсутствия выборов, как на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не будет откладывать местные выборы, которые должны пройти осенью 2025 года, сравнив призывы к этому с украинским сценарием. Его слова передает ТАСС.

«Это тоже напоминает нам украинизацию. Вы знаете, что на Украине не проводятся выборы, несмотря на то, что у конкретных публичных органов истек мандат. Мы этого, конечно, не допустим», — заявил Кобахидзе.

Он добавил, что органы местного самоуправления, мэры и городские собрания в Грузии избираются на четырехлетний срок и их мандат нуждается в обновлении.

Ранее Кобахидзе заявил, что резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о проведении новых парламентских выборов в Грузии является абсурдом. ПАСЕ проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с условием, что в стране пройдут новые, «подлинно демократические» парламентские выборы.

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