В Грузии назвали абсурдной резолюцию ПАСЕ о выборах

Премьер Грузии Кобахидзе: Резолюция ПАСЕ о новых выборах является абсурдной

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о проведении новых парламентских выборов в Грузии является абсурдом. Так данное решение организации назвал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».

«Это является абсурдным решением. Нашу делегацию подтвердили, чем признали результаты выборов, и там же заявили, что если до апреля не состоятся выборы, то упразднят нашу делегацию», — сказал политик.

ПАСЕ проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с условием, что в стране пройдут новые, «подлинно демократические» парламентские выборы. Тбилиси также призвали рассмотреть рекомендацию ПАСЕ об отмене закона об иностранных агентах.

Ранее вице-спикер грузинского парламента Тея Цулукиани сообщила, что грузинская делегация в ПАСЕ прекратила свою работу из-за принятой в организации резолюции о выборах в Грузии.