Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:07, 11 февраля 2025Культура

Продюсер заявил о любви мира к Юре Борисову

Продюсер Бачурин: Актера Юру Борисова любит практически весь мир
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актера Юру Борисова, ставшего первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана, любит практически весь мир. Об этом заявил продюсер и сценарист Илья Бачурин, его слова приводит «Пятый канал».

«Мне казалось в начале, что Юра такой приятный, невероятно обаятельный и притягательный только для меня. Потом я понял, что нет. В России все его любят. Теперь мы знаем, что его любит практически весь мир», — поделился он.

Ранее Илья Бачурин прокомментировал работу актеров Юры Борисова и Сергея Безрукова, в разное время исполнивших роль поэта Александра Пушкина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Компромисс может быть болезненным». Кличко заявил, что конфликт на Украине завершится через два месяца. Чем он может закончиться?

      На Украине иностранцев обязали проходить полиграф для службы в ВСУ

      Виктория Боня купила автомобиль более чем за 25 миллионов рублей

      В России продлили ограничения на полеты в Израиль

      Раскрыта стоимость переписанной на мошенников квартиры российской актрисы

      Любовь сына к наггетсам спасла преступника от депортации

      Вяльбе оценила работу Баха на посту главы МОК

      Канье Уэста назвали возможной угрозой для окружающих

      Россиянам раскрыли стоимость рейсов в Европу на майские праздники

      В российском городе хозяевам залитой квартиры выплатили 1,5 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше