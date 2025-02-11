Продюсер заявил о любви мира к Юре Борисову

Продюсер Бачурин: Актера Юру Борисова любит практически весь мир

Актера Юру Борисова, ставшего первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана, любит практически весь мир. Об этом заявил продюсер и сценарист Илья Бачурин, его слова приводит «Пятый канал».

«Мне казалось в начале, что Юра такой приятный, невероятно обаятельный и притягательный только для меня. Потом я понял, что нет. В России все его любят. Теперь мы знаем, что его любит практически весь мир», — поделился он.

Ранее Илья Бачурин прокомментировал работу актеров Юры Борисова и Сергея Безрукова, в разное время исполнивших роль поэта Александра Пушкина.