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14:16, 11 февраля 2025Культура

Юру Борисова и Сергея Безрукова в роли Пушкина сравнили

Продюсер Бачурин: Актер Юра Борисов потрясающе сыграл поэта Пушкина
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Продюсер и сценарист Илья Бачурин прокомментировал работу актеров Юры Борисова и Сергея Безрукова, в разное время исполнивших роль поэта Александра Пушкина. Его слова приводит «Пятый канал».

По мнению Бачурина, невозможно сравнить Борисова и Безрукова, поскольку каждый артист выстраивает персонажа по-своему. «Не стал бы сравнивать круглое с холодным. Юра оказался ближе других к тому образу, который зрители впитывают, как влагу», — добавил продюсер.

Сценарист заявил, что роль в картине «Пророк. История Александра Пушкина» не раскрыла всех актерских возможностей Борисова, однако назвал его работу в фильме потрясающей. «Мы не увидели и одной десятой части его артистического таланта», — считает Бачурин.

Кинолента «Пророк. История Александра Пушкина», главную роль в которой исполнил номинант на премию «Оскар» Борисов, выйдет в прокат 14 февраля. В 2006 году состоялась премьера фильма «Пушкин. Последняя дуэль», где в образе великого русского поэта предстал актер Сергей Безруков.

Ранее стало известно, что картина «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова в ближайшие месяцы выйдет в прокат в европейских странах.

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