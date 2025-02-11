В Германии подняли вопрос о роли Запада в украинском конфликте

В бундестаге подняли вопрос о статусе конфликта на Украине как прокси-войны

Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер поднял вопрос о восприятии кабмином ФРГ статуса украинского конфликта и роли Запада в нем. В своем обращении к правительству страны, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», парламентарий интересуется, допустимо ли называть конфликт на Украине прокси-войной.

Прокси-войной (войной по доверенности, опосредованной войной) принято называть такой международный конфликт, при котором стороны ведут военные действия на территории третьей страны для достижения собственных целей.

«Сформировало ли федеральное правительство мнение о том, является ли война на Украине прокси-войной, как недавно заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и если да, то какие выводы оно делает из этого для своей политики в отношении Украины с учетом перспектив мира?» — спрашивал Койтер.

Парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер, отвечая на этот вопрос, подчеркнул, что Украина действует как суверенное государство, которое с помощью международной поддержки осуществляет закрепленное в Уставе ООН право на самооборону.

29 ноября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией и воюет против нее чужими руками.

«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело», — отмечал он, подчеркивая, что для урегулирования украинского конфликта могут понадобиться европейские миротворцы.