Путин наградил посмертно подростка из Курской области за попытку спасти друга

Путин наградил посмертно подростка из Катырины Жердева за попытку спасти друга

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За спасение погибавших» подростка из деревни Катырина (Курская область) Артема Жердева. Он пытался спасти друга, тонувшего на реке Сейм, указ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)», — говорится в документе.

Инцидент произошел 19 июня 2024 года. По данным пресс-службы ГУ МЧС Курской области, один из подростков не умел плавать, он стал тонуть, тогда товарищ попытался его спасти, но в итоге сильное течение унесло из обоих под воду. Тела позднее обнаружили водолазы.

Ранее Путин наградил посмертно медиков, ставших жертвами крушения Ми-2 под Кировом. За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, им присвоили ордена Пирогова.