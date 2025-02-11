Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:39, 11 февраля 2025Россия

Путин наградил посмертно подростка из Курской области за попытку спасти друга

Путин наградил посмертно подростка из Катырины Жердева за попытку спасти друга
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За спасение погибавших» подростка из деревни Катырина (Курская область) Артема Жердева. Он пытался спасти друга, тонувшего на реке Сейм, указ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)», — говорится в документе.

Инцидент произошел 19 июня 2024 года. По данным пресс-службы ГУ МЧС Курской области, один из подростков не умел плавать, он стал тонуть, тогда товарищ попытался его спасти, но в итоге сильное течение унесло из обоих под воду. Тела позднее обнаружили водолазы.

Ранее Путин наградил посмертно медиков, ставших жертвами крушения Ми-2 под Кировом. За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, им присвоили ордена Пирогова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия освободила осужденного за наркотики американца. Его вывезли из Москвы после тайных переговоров со спецпосланником Трампа

      Российский дрон «СКАТ 350М» впервые покажут в Абу-Даби

      В Иране осудили заявление Трампа о сделке с Ираном

      В США сообщили о переговорах спецпосланника Трампа с ближайшими союзниками Путина

      В России ответили Зеленскому фразой из романа «Двенадцать стульев»

      Путин наградил посмертно подростка из Курской области за попытку спасти друга

      Акинфеев одной фразой описал драку с китайскими футболистами

      Депутат Рады раскритиковал действия Зеленского в отношении украинцев

      Минобороны Украины объявило о старте набора в ВСУ добровольцев 18-24 лет

      Глава Ford обвинил Трампа в хаосе в автомобильной промышленности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше