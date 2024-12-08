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12:07, 8 декабря 2024Россия

Путин наградил посмертно погибших при крушении вертолета в Кировской области медиков

Путин наградил посмертно медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медиков, погибших при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Награды за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях получили медсестра Татьяна Гмызина, медбрат Сергей Широких и врач Александр Гыска. Медицинским работникам посмертно вручили Ордена Пирогова.

Ранее стало известно, что семьям россиян, погибших при крушении вертолета под Кировом, выплатят по одному миллиону рублей. Об этой мере поддержки рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

26 октября сообщалось, что в Даровском районе Кировской области потерпел крушение вертолет Ми-2. На борту находились четыре человека — пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, а также фельдшеры Татьяна Гмызина и Сергей Широких. Никто из них не выжил.

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