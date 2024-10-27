Семьи потерпевших крушение на вертолете в Кировской области получат компенсации

Семьям потерпевших крушение на Ми-2 в под Кировом выплатят по миллиону рублей

Семьям россиян, потерпевших крушение на вертолете санитарной авиации Ми-2 в Кировской области, выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов в Telegram.

26 октября воздушное судно, возвращавшееся с вызова, рухнуло в Даровском районе. На борту находились четыре человека: пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, а также фельдшеры Татьяна Глызина и Сергей Широких. Выживших нет.

Соколов подчеркнул, что правительство Кировской области также взяло на себя организацию похорон. Кроме того, пилота и медиков представят к государственным наградам. «Пилот и медики выполняли свой долг ради спасения жизни жительницы Вятской земли. Санавиация зачастую работает, невзирая на погодные условия и время», — написал губернатор.

Ранее стало известно, что разбившийся в Кировской области Ми-2 находился в эксплуатации почти 38 лет. Воздушное судно изготовили в Польше, и первое время борт стоял на службе в Военно-воздушных силах СССР, а позже был предан в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России.