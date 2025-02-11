Путин поддержал одно решение российского губернатора

Президент России Владимир Путин поддержал решение главы Калужской области Владислава Шапши переизбираться на этот пост осенью 2025 года. Это следует из стенограммы встречи Путина с чиновником, документ опубликован на сайте Кремля.
Завершая встречу с главой государства, Шапша сообщил российскому лидеру, что за пять лет на посту губернатора справился с рядом вопросов, но множество проблем региона еще предстоит решить. Чиновник отметил, что готов стать кандидатом на этот пост, если Путин одобрит его решение.
«В целом у вас все получается», — поддержал Шапшу президент и отметил, что федеральные власти помогут чиновнику в решении проблем региона.