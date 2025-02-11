Путин поддержал одно решение российского губернатора

Президент Путин поддержал решение главы Калужской области Шапши переизбираться

Президент России Владимир Путин поддержал решение главы Калужской области Владислава Шапши переизбираться на этот пост осенью 2025 года. Это следует из стенограммы встречи Путина с чиновником, документ опубликован на сайте Кремля.

Завершая встречу с главой государства, Шапша сообщил российскому лидеру, что за пять лет на посту губернатора справился с рядом вопросов, но множество проблем региона еще предстоит решить. Чиновник отметил, что готов стать кандидатом на этот пост, если Путин одобрит его решение.

«В целом у вас все получается», — поддержал Шапшу президент и отметил, что федеральные власти помогут чиновнику в решении проблем региона.