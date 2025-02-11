Раскрыты способы быстро избавиться от отеков

Нутрициолог Малахова: Убрать отеки помогут коррекция питания и массаж

В большинстве случаев убрать отеки помогут коррекция питания, массаж и некоторые другие лайфхаки, рассказала дипломированный нутрициолог университета натуропатии Bastyr (США) и эксперт международной компании Coral Club Мария Малахова. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла способы быстро избавиться от отеков.

По словам Малаховой, отеки могут появляться из-за употребления определенных продуктов питания. Чаще всего задержку жидкости вызывают колбасы, консервы, фастфуд, полуфабрикаты, продукты с высоким содержанием соли и сахара, например, чипсы, сухарики, сладости, газированные напитки, алкоголь и кофе. «Алкоголь обезвоживает организм, но парадоксально приводит к задержке жидкости, а кофе способствует выведению калия, нарушая водный баланс», — пояснила эксперт.

Чтобы снизить риск отеков, Малахова рекомендовала ежедневно пить достаточное количество воды — 30-40 миллилитров на килограмм веса, потреблять достаточно белка и заменять провоцирующие задержку жидкости продукты на более полезные альтернативы — свежие овощи, фрукты, орехи или рыбу.

Проработка стоп с помощью валиков, дренажный массаж или остеопатия могут значительно уменьшить отечность. Также полезны контрастный душ и физические упражнения для улучшения лимфотока. Однако у подобных методов, как и у пищевых добавок, имеются противопоказания Мария Малахова нутрициолог

В то же время нутрициолог отметила, что иногда отеки могут быть симптомом проблем с почками, печенью и сердечной недостаточности. Также, по ее словам, они могут быть вызваны аллергическими реакциями или побочным действием лекарств, поэтому заниматься самолечением не стоит — если отеки возникают регулярно, надо обязательно обратиться к врачу для диагностики.

Ранее Академик РАН, врач-кардиолог Юрий Беленков дал два совета, защищающие от отеков. Один из них — носить компрессионный трикотаж.