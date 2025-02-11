Рианна со спущенными штанами снялась в рекламе

Барбадосская певица Рианна в откровенном образе снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty. Соответствующий пост появился на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

Исполнительница представила предметы гардероба, вдохновленные предстоящим мультфильмом «Смурфики», где она будет озвучивать персонажа по имени Смурфетта. Так, 36-летняя звезда предстала перед камерой в бледно-голубом спортивном костюме, который состоял из толстовки и брюк с вышивкой с названием бренда артистки и героями указанного анимационного фильма.

При этом артистка распахнула кофту и приспустила штаны, продемонстрировав бра-топ и трусы с завышенной талией с изображением смурфов среди ромашек.

В январе Рианна также обнажила ягодицы в рекламе бренда Savage x Fenty.