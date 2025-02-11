Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:27, 11 февраля 2025Ценности

Рианна со спущенными штанами снялась в рекламе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @savagexfenty

Барбадосская певица Рианна в откровенном образе снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty. Соответствующий пост появился на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

Исполнительница представила предметы гардероба, вдохновленные предстоящим мультфильмом «Смурфики», где она будет озвучивать персонажа по имени Смурфетта. Так, 36-летняя звезда предстала перед камерой в бледно-голубом спортивном костюме, который состоял из толстовки и брюк с вышивкой с названием бренда артистки и героями указанного анимационного фильма.

При этом артистка распахнула кофту и приспустила штаны, продемонстрировав бра-топ и трусы с завышенной талией с изображением смурфов среди ромашек.

В январе Рианна также обнажила ягодицы в рекламе бренда Savage x Fenty.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский хочет обменять оккупированные территории Курской области. В Москве ему обещали только землю «глубиной метра полтора-два»

      Мужчина спас редкую книгу из помойки и продал ее за 2,5 миллиона рублей

      На Украине сообщили о повреждении объекта газодобычи

      28-летняя женщина увеличила грудь и облысела

      Траты на восстановление сектора Газа оценили

      Анита Цой рассказала о доходе от работ на огороде

      На Западе указали на бесполезность помощи Украине

      В России испытают новый бронежилет «Калашникова»

      Россиянина оштрафовали за демонстрацию символики украинского легиона на машине

      Башаров резко отреагировал на слухи о беременности невесты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше