Рогов рассказал об ударе по месту дислокации ВСУ в Запорожской области

Рогов: Ударом уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Запорожской области

Ударом Российской армии уничтожен пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В селе Таврическое на ореховском направлении запорожской линии фронта нанесен удар по крупному пункту временной дислокации боевиков ВСУ», — рассказал чиновник.

Рогов также отметил, что все находящиеся там военнослужащие и их автомобили были ликвидированы. Удар, по его словам, был нанесен боевой авиацией. Было применено десть авиабомб по позициям.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил о том, что российские военные выбили подразделения ВСУ из опорного пункта во время продвижения у поселка Двуречная. Он находится на высотах у населенного пункта Западное Харьковской области.

