Россиян предупредили о невозможности купить жилье в будущем

Аналитик Радченко: Рост цен может сделать покупку жилья в России невозможной

Сегодняшний темп роста цен на жилье может сделать покупку недвижимости недоступной для россиян. Об этом предупредила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с NEWS.ru.

По словам аналитика, рынок вторичного жилья в стране оживился. «Немало людей понимают: при нынешнем росте цен стоит уже сейчас улучшить жилищные условия, так как потом это может оказаться вообще невозможным», — отметила Радченко.

Россияне в основном продают старые квартиры, чтобы с доплатой в два-три миллиона рублей приобрести новые — эту разницу можно взять в кредит даже по высокой ипотечной ставке. «В общем, серьезного падения цен пока не наблюдается. Более того, на бизнес-класс и элитки цены даже увеличиваются», — пояснила эксперт и допустила, что в основном цены на жилье в России останутся на прежнем уровне.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака посоветовал россиянам в ближайшие годы не покупать квартиры. По словам эксперта, экономическая ситуация в стране на фоне санкций остается крайне нестабильной и неопределенной, а уровень рисков — колоссальным, из-за чего прогнозировать состояние рынка недвижимости даже на ближайшие полгода-год не представляется возможным.