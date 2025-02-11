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15:30, 11 февраля 2025Забота о себе

Россиянам назвали самый полезный способ приготовления яиц

Биолог Лялина назвала вареные вкрутую яйца самыми полезными
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Для того чтобы получить максимальную пользу от яиц, их надо есть вареными, а не жареными или сырыми, посоветовала биолог Ирина Лялина. Свое мнение она выразила в беседе с Life.ru.

Лялина заявила, что вареные вкрутую или всмятку яйца считаются самыми полезными, так как при таком способе приготовления в них сохраняется большинство витаминов, минералов, антиоксидантов и аминокислот, включая необходимое для мозга вещество холин. Кроме того, по словам биолога, в таком виде продукт лучше всего усваивается организмом.

Полезными для здоровья способами приготовления яиц Лялина назвала омлет на пару или без добавления большого количества жиров, а также яйца пашот. При этом, по ее мнению, яичница, пожаренная на масле при высоких температурах, является менее предпочтительным вариантом, поскольку при таком способе термической обработки могут образовываться вредные соединения.

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В то же время от употребления сырых яиц биолог рекомендовала по возможности воздержаться — в таком виде они гораздо хуже усваиваются и грозят заражением опасными инфекциями. «Помните, что сырые яйца могут содержать сальмонеллу, поэтому их стоит употреблять только из проверенных источников или подвергать термической обработке», — подчеркнула Лялина.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о последствиях ежедневного поедания яиц. По ее словам, одно-два яйца на завтрак позволят нарастить мышечную массу, укрепить нервную систему и сбросить вес: яйца содержат мало калорий и хорошо насыщают.

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