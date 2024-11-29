Диетолог рассказала о последствиях ежедневного поедания яиц

Диетолог Кораблева: яйца помогут нарастить мышечную массу и улучшить настроение

В яйцах есть множество различных витаминов, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева. О последствиях ежедневного поедания яиц она поговорила с РИА Новости.

По словам Кораблевой, в яйцах содержатся жиры и белки, а также кальций, фосфор, питающий мозговую ткань лецитин. Кроме того, в них есть кальциферол, являющийся составной частью витамина D. Врач отметила, что чем ярче желток, тем больше в продукте каротиноидов, которые превращаются в организме в витамин А.

Диетолог отметила, что одно-два яйца на завтрак позволят нарастить мышечную массу, укрепить нервную систему и сбросить вес: яйца содержат мало калорий и хорошо насыщают. Кроме того, ежедневно поедание яиц улучшит настроение, поскольку продукт богат холином — натуральным успокоительным, укрепляющим нервную систему. Помимо этого, в 100 граммах вареных яиц содержится около 20 процентов от дневной нормы триптофана, который участвует в выработке гормона счастья серотонина.

В день здоровый человек может съедать до двух-трех яиц, уточнила Кораблева. Она предупредила, что яйцо может быть аллергеном, и не рекомендовала продукт людям с повышенным холестерином, панкреатитом, проблемами с печенью и желчным пузырем или гастритом.

Ранее врач-терапевт Артем Батраков подсказал снижающий уровень холестерина способ употребления яиц. По его словам, для этого вареные яйца нужно есть без желтка.