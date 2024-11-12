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15:33, 12 ноября 2024Забота о себе

Терапевт подсказал снижающий уровень холестерина лайфхак

Терапевт Батраков: чтобы снизить холестерин, нужно отказаться от яичного желтка
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Чтобы снизить уровень холестерина и предотвратить развитие атеросклероза, нужно скорректировать питание, рассказал врач-терапевт Артем Батраков. Снижающий уровень холестерина способ употребления яиц он подсказал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Он напомнил, что Американская ассоциация сердца при гипохолестериновой диете рекомендует употреблять менее 300 миллиграммов холестерина в день. Таким образом, объяснил врач, яичницу из двух-трех яиц человек, который придерживается такой диеты, есть уже не должен.

«Есть небольшой лайфхак, как употреблять яйца тем, кто хочет снизить холестерин: варите два яйца, но один желток откладываете в сторону и не едите или даже выбрасываете», — объяснил Батраков.

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Врач также рекомендовал включить в рацион большее количество овощей, в том числе свежих фруктов, круп, рыбы и морепродуктов. Пища при этом должна быть преимущественно отварная, приготовленная на пару или запеченная, заключил он.

Ранее врачи Университета Бэйлора (Техас, США) назвали количество минут сна, недостающих человеку для улучшения качества жизни. По словам экспертов, люди чувствуют себя более уверенными, удовлетворенными жизнью и устойчивыми к стрессу, если спят на 46 минут дольше.

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