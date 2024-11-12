Терапевт подсказал снижающий уровень холестерина лайфхак

Терапевт Батраков: чтобы снизить холестерин, нужно отказаться от яичного желтка

Чтобы снизить уровень холестерина и предотвратить развитие атеросклероза, нужно скорректировать питание, рассказал врач-терапевт Артем Батраков. Снижающий уровень холестерина способ употребления яиц он подсказал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Он напомнил, что Американская ассоциация сердца при гипохолестериновой диете рекомендует употреблять менее 300 миллиграммов холестерина в день. Таким образом, объяснил врач, яичницу из двух-трех яиц человек, который придерживается такой диеты, есть уже не должен.

«Есть небольшой лайфхак, как употреблять яйца тем, кто хочет снизить холестерин: варите два яйца, но один желток откладываете в сторону и не едите или даже выбрасываете», — объяснил Батраков.

Врач также рекомендовал включить в рацион большее количество овощей, в том числе свежих фруктов, круп, рыбы и морепродуктов. Пища при этом должна быть преимущественно отварная, приготовленная на пару или запеченная, заключил он.

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