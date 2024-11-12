Невролог Скаллин: увеличение количества сна на 46 минут улучшает качество жизни

Врачи Университета Бэйлора (Техас, США) назвали количество минут сна, недостающих человеку для улучшения качества жизни. Результаты исследования и комментарий его соавтора невролога Майкла Скаллина публикует издание Metro.

В ходе исследования группу из 90 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет разделили на три подгруппы: первые ложились спать в 2 часа ночи и просыпались в 7:30 утра; вторые ложились спать в 22:30 и вставали в 7.30 утра; третьи же не вносили никаких изменений в свой режим дня.

Затем людям из первой позволили спать больше — в среднем на 46 минут по сравнению с другими. По словам Скаллина, они стали чувствовали себя более уверенными, удовлетворенными жизнью, устойчивыми к стрессу.

Второй группе же сократили время сна в среднем на 37 минут в сутки — и в дневниках наблюдений за собой те писали, что у них ухудшилось настроение и понизилась стрессоустойчивость.

Начавшие спать дольше люди также с большей охотой жертвовали на благотворительность, участвовали в общественных инициативах.

Оказывается, более продолжительный сон приносит не только ощущение большей бодрости в течение дня. Хороший сон помогает иметь более четкое представление о своей жизни и быть более устойчивым к трудностям, которые может принести новый день Майкл Скаллин невролог

Ранее терапевт Анна Шелобанова назвала продукты для борьбы с бессонницей. По словам Шелобановой, теплое молоко — хорошее средство для расслабления перед сном.

