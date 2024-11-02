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09:23, 2 ноября 2024Забота о себе

Россиянам назвали продукты для борьбы с бессонницей

Терапевт Шелобанова посоветовала есть миндаль для борьбы с бессонницей
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: wirestock / freepik

Одной из причин плохого сна может быть неправильное питание, рассказала терапевт сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Анна Шелобанова. В комментарии «Ленте.ру» врач назвала продукты для борьбы с бессонницей.

По словам Шелобановой, теплое молоко — хорошее средство для расслабления перед сном. Оно содержит триптофан — аминокислоту, которая стимулирует выработку мелатонина и серотонина. Кроме того, молочные продукты богаты кальцием, который необходим для выработки гормона сна.

Врач посоветовала есть перед сном и миндаль, который является естественным источником мелатонина. Кроме того, в орехе содержится магний, снижающий уровень стресса и напряжения.

Киви тоже отлично подходит для улучшения сна. Это связано с высоким содержанием антиоксидантов и витаминов С и Е, которые улучшают работу нервной системы и снижают уровень стресса. Один киви за час до сна может не только ускорить засыпание, но и улучшить качество сна

Анна Шелобановатерапевт

Шелобановоа добавила, что бананы помогают расслабиться, контролировать давление и циркуляцию крови за счет содержания магния и калия. Это способствует спокойному сну. Кроме того, бананы содержат витамин В6, который помогает организму производить серотонин.

«Мясо индейки не только помогает насытиться, но и стабилизирует уровень сахара в крови, что способствует спокойному сну. Небольшая порция индейки за пару часов до сна может помочь справиться с бессонницей», — подчеркнула доктор.

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