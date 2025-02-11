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11:36, 11 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам посоветовали есть чеснок и рыбу для профилактики простуды

Терапевт Гардашник: В сезон ОРВИ нужно добавить в рацион чеснок и морскую рыбу
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Чтобы укрепить иммунитет в сезон простуд, нужно сбалансированно питаться, рассказала главный врач Европейского медицинского центра (ЕМС), терапевт Розанна Гардашник. Правила питания, помогающего в профилактике ОРВИ, она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Чтобы поддержать иммунитет, врач призвала ограничить количество сахара и фастфуда в рационе, а вместо них добавить продукты, богатые витамином С: это не только цитрусовые, но и клюква, шиповник, квашеная капуста и чеснок.

Обратите внимание на альфа-липоевую кислоту — ее много в шпинате, брокколи, субпродуктах и печени. Альфа-липоевая кислота нужна для синтеза антиоксиданта глутатиона — очень важной составляющей нашего иммунитета. Чтобы организм «производил» достаточно глутатиона, важно следить и за употреблением белка. Обязательно выполняйте дневную норму — 0,75 граммов на килограмм массы тела

Розанна Гардашник главный врач Европейского медицинского центра (ЕМС)

Доктор также посоветовала употреблять больше продуктов с высоким содержанием йода. «Замените обычную соль на йодированную, добавьте в рацион морские водоросли, морепродукты, морскую рыбу. Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы, которая регулирует теплообмен и участвует в защите нашего организма от инфекций», — объяснила она.

Кроме того, Гардашник порекомендовала не переедать, не перекусывать слишком часто, а также разбить дневной рацион на три-четыре приема пищи.

В сезон повышенной заболеваемости нельзя забывать и о профилактике простуды, отметила врач. Она призвала регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиком перед едой, по возможности не касаться грязными руками лица, соблюдать дистанцию не менее одного-полутора метров в общественных местах, носить медицинскую маску и избегать контакта с заболевшими людьми.

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